FABRIANO Un violento pugno al volto e poi la fuga in centro. E’ successo una sera, lo scorso aprile, in un bar della periferia molto frequentato nei weekend. E per quell’aggressione sono stati denunciati cinque giovani fabrianesi dai 19 ai 24 anni. La vittima è uno straniero di 45 anni, da anni residente a Fabriano che si era seduto nei tavolini esterni del locale per bere qualcosa.

Nello stesso spazio c’era una comitiva di ragazzi, con i quali tra una battuta e l’altra, l’uomo ha iniziato a interagire. Secondo la ricostruzione dei poliziotti - anche grazie alle testimonianze degli altri clienti- sembra che lo straniero abbia iniziato una discussione più accesa con uno dei ragazzi della comitiva. Futili motivi, ma sufficienti per far trascendere in un contesto animato nel corso del quale il 45enne si sarebbe avvicinato all’altro che, per tutta risposta, gli ha sferrato un violento pugno in pieno viso. Stordito, l’uomo è caduto a terra a peso morto, esanime, iniziando subito a sanguinare copiosamente.

L’autore della violenza e i suoi amici si sono allontanati di fretta. Il 45enne, svenuto, è stato soccorso da personale del bar che ha richiesto l’intervento del 112 e di un’ambulanza. I sanitari del 118 hanno provveduto alle prime medicazioni dell’uomo che, nel frattempo, si era ripreso. Portato al Pronto Soccorso del Profili, è stato medicato per l’ematoma al volto e la forte contusione al capo riportata nella caduta: 10 giorni di prognosi salvo complicazioni. Gli agenti del Commissariato di Fabriano hanno individuato l’autore della violenza: un fabrianese di 23 anni.



Il ragazzo è stato denunciato per il reato di lesioni dolose e omissione di soccorso. Ma non sono esenti da conseguenze anche gli altri componenti del gruppo che si trovavano con lui (quattro giovani fabrianesi di età compresa tra 19 e 24 anni), il cui comportamento è stato segnalato alla Procura di Ancona per indizi di responsabilità circa il reato di omissione di soccorso.

Tutti sono stati proposti alla Divisione Anticrimine della Questura di Ancona per l’eventuale applicazione di misure di prevenzione.