ANCONA Sarebbe partito tutto da una confidenza sussurrata alle insegnanti. Si erano accorte che qualcosa, in quel ragazzino di 15 anni, non andava. Era turbato, ma presentava anche una ferita al labbro. «Che è successo?» gli avrebbero chiesto. «È stata mia madre, mi picchia». Da lì, sono scattati gli accertamenti della procura e dei servizi sociali, che hanno portato a un doppio esito. Alla donna, una sudamericana di 35 anni, è stata sospesa la potestà genitoriale dei quattro figli. Sul fronte penale, rischia di finire a processo con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Le vittime

Sono reati contestati in riferimento ai soprusi denunciati sul finire del 2022 dal maggiore dei fratelli, che oggi ha 17 anni. Il più piccolo va ancora alle elementari, i mezzani sono in età da scuola media. Ieri mattina per la donna si è tenuta l’udienza preliminare davanti al gup Alberto Pallucchini. I figli, tutelati dai legali Arianna Benni e Stefania Frega, si sono costituiti parte civile con l’avvocato Giulia Marinelli: stando alle accuse avrebbero assistito ai soprusi vissuti dal fratello maggiore. Tutti vivono ormai lontano della madre. L’udienza è durata pochi minuti, c’è stato un rinvio a settembre per poter valutare un eventuale percorso di giustizia riparativa che possa riconciliare mamma e figli.



La ricostruzione

Secondo la procura, la donna se la sarebbe presa in maniera continuativa con il 15enne, denigrandolo e picchiandolo. In un’occasione gli avrebbe sbattuto la testa contro il muro, in un’altra schiaffeggiato e tirato per i capelli. Ci sarebbero poi stati calci, spinte e il lancio di oggetti. Una volta, ha raccontato che la madre lo ha colpito con una sedia e una bicchiere di vetro. Sarebbe stato pure graffiato sul dorso e sul viso. Lesioni per cui era stato necessario il trasporto all’ospedale. Il ragazzino aveva riportato una prognosi di otto giorni. Da quel momento sarebbe partita l’indagine della procura che ha fatto finire la donna sotto accusa.

Il disagio

Ma non è tutto. Anche se nell’imputazione non è contestato, i figli avrebbero parlato di una situazione domestica di disagio. La donna, spesso ubriaca, sarebbe sparita per ore, non provvedendo ai loro bisogni. A volte sarebbe rimasta indietro con il pagamento delle utenze, così da farsi staccare le forniture. I minorenni sarebbero stati costretti a lavarsi e fare i bisogni fuori casa.