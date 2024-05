OSIMO La paura di nuove antenne entra di prepotenza nella campagna elettorale di Osimo. Le Liste civiche latiniane sono tornate alla carica organizzando un convengo lunedì sera sul delicato tema, al termine del quale hanno promesso di rivedere il regolamento comunale se vinceranno le elezioni. Come peraltro annunciato anche dagli altri due schieramenti.

Le spiegazioni



Il sindaco Pugnaloni avrebbe voluto illustrare nuovamente il regolamento sul piano antenne approvato in consiglio comunale nel 2021, ma impossibilitato dal Corecom a convocare conferenze stampa in Comune, ha lasciato che a fare chiarezza ieri fossero due tecnici: Manuela Vecchietti, dirigente del Dipartimento del territorio che ha firmato il regolamento comunale, e l’ingegner Luca Fenucci che ha svolto le misurazioni sui campi elettromagnetici propedeutiche alla stesura del Piano antenne. Le civiche latiniane hanno parlato in questi giorni di 40 antenne previste ad Osimo, ma Vecchietti ha spiegato che nel regolamento vengono individuate una quarantina di aree potenzialmente idonee ma che dopo il confronto con Arpam, gestori e consigli di quartieri, incontrati tutti in assemblee telematiche visto che c’era ancora il Covid, i siti comunali idonei sono scesi a 23.

«E non è detto -ha spiegato Vecchietti- che tutti accolgano antenne, anzi, dal 2021 ad oggi sono arrivate al Comune solo 5 pratiche». L’unico nuovo impianto sorto e funzionante è quello a Casenuove perché quello in via Tonnini ha visto fermarsi l’iter dopo l’impugnazione del Comune, mentre quello di via Molino Mensa è appena partito. Infine, i due siti a San Biagio e vicino all’A14 sono semplici traslochi di ricevitori su altri pali. Vecchietti ha anche elencato tutte le normative, evidenziando che i Comuni «non possono vietare l’insediamento di antenne, ma adottare un regolamento per il corretto insediamento urbanistico minimizzando l’esposizione della popolazione, che è quello che abbiamo fatto nel 2020 e 2021, ricostruendo intanto i siti già presenti, che erano 20».

Ribadito che la legge statale vieta le antenne in luoghi sensibili come scuole, ospedali, aree ludiche o impianti sportivi ma con deroga se il centro elettrico è più alto di almeno 15 metri dal piano di calpestio entro un raggio di 100 metri. Vecchietti ha ricordato inoltre che il Piano antenne di Osimo incentiva il co-siting (più gestori su un unico palo) e prevede che le somme incassate su insediamenti pubblici sono destinate a misurazioni periodiche a campione, cosa non scontata se i gestori scelgono aree private, nel qual caso devono però giustificarne la preferenza, altrimenti rischiano lo stop ai lavori come accaduto in via Tonnini.



L’ingegner Fenucci ha invece evidenziato che «la legge 214 del 23 dicembre 2023 stabilisce che il valore di attenzione passa da 6 a 15 volt metro». Insomma, la soglia oltre la quale scatta l’irregolarità si è alzata. Per questo ieri, rispondendo alle accuse dei latiniani, la lista Michela Glorio Sindaco ha contrattaccato: «I Comuni non possono porre divieti o stabilire distanze minime ma solo verificare il rispetto dei limiti elettromagnetici che sono stati raddoppiati dal Governo Meloni, alleato delle Liste civiche»