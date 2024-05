FABRIANO Assolti per la particolare tenuità del fatto. È finito così il processo incardinato dalla procura finalizzato a scandagliare le eventuali responsabilità per la maxi rissa scoppiata il 14 giugno del 2021 nelle pertinenze di Villa Panorama, a Fabriano. A processo erano finiti in cinque: quattro ragazzi fabrianesi di età compresa tra i 20 e i 22 anni, e un 40enne romeno. Dovevano rispondere del reato di rissa e per loro ieri è arrivata l’assoluzione decretata dal giudice Pietro Renna.

Le posizioni

Dopo la zuffa, la polizia aveva stretto il cerchio attorno a tredici persone, alcune delle quali anche minorenni. Erano scattate le denunce a piede libero. A tutti era arrivato il decreto penale di condanna: qualcuno ha sanato la sua posizione, chiudendo il conto con la giustizia. Altri hanno affrontato un percorso di messa alla prova. L’ultimo filone rimasto in piedi era per coloro i quali, opponendosi al decreto penale, hanno scelto la via del dibattimento. Una decisione che, alla fine, ha dato loro ragione, considerando l’esito. Stando a quanto emerso nel corso del processo, i cinque non avevano partecipato in nessun modo al putiferio scoppiato al party di compleanno. In sostanza, non le avevano né prese e né date. I quattro ragazzi, nella confusione generale, avevano deciso di rimare nelle pertinenze della villa (e di non scappare all’arrivo delle forze dell’ordine) perché stavano aiutando un loro amico, ferito alla coscia con una bottigliata.

Le indagini

A scatenare il parapiglia, secondo la polizia, era stato il furto del cellulare (poi ritrovato) della proprietaria della villa che, nel caos generale, aveva chiesto aiuto al suo giardiniere romeno. Quest’ultimo, stando a quanto emerso, avrebbe chiamato alcuni connazionali che, a quanto pare, già conoscevano il gruppo di amici intento a festeggiare il compleanno e in passato avevano avuto degli screzi con alcuni di loro. Dagli insulti e dalle minacce, la lite era rapidamente degenerata in pugni, sassate, bottigliate e sedie che volavano. Un tutti contro tutti, senza esclusione di colpi, che aveva causato danni agli arredi della villa e perfino ad alcune auto parcheggiate all’esterno.

L’arrivo delle forze dell’ordine aveva posto fine alla violenza. In 8 erano andati all’ospedale: i più gravi, un giovane fabrianese con una mano fratturata, un altro con un taglio alla coscia per cui erano stati necessari i punti di sutura e un altro ragazzo ancora con il naso rotto. Tra i difensori degli imputati, c’erano gli avvocati Monica Bisio, Emanuela Bruno, Luca Fiorito, Francesco Serroni.