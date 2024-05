JESI Tra un’effusione e l’altra in auto, è riuscita a portargli via la collanina d’oro. Lui si è accorto e l’ha cacciata, ma quando è andato a fare spesa si ha realizzato che dal portafogli erano spariti quasi 600 euro. Dopo la sua segnalazione, la polizia ha rintracciato e denunciato per furto con destrezza la sexy ladra, una 40enne romena, con vari precedenti.

La ricostruzione

I fatti risalgono al 22 maggio scorso quando il 55enne originario dell’Ecuador ha riferito agli agenti che all’inizio di quel mese, mentre si trovava in auto aveva dato un passaggio a una donna che gli aveva fatto cenno di fermarsi lungo la strada per chiedergli un passaggio in viale don Minzoni. Prima di scendere, lei, con modi garbati, gli aveva lasciato un recapito telefonico e lo aveva invitato a contattarla nei giorni successivi. Dopo alcuni giorni l’uomo le aveva scritto dei messaggi.

I due avevano concordato un appuntamento alla stazione di Jesi. Dopo essersi incontrati e aver sorseggiato un caffè in un bar all’interno di una stazione di servizio, la 40enne si è mostrata subito particolarmente affettuosa, abbracciandolo continuamente e cercando il contatto fisico. Giunti in un parcheggio, secondo il racconto dell’uomo, i due hanno iniziato a baciarsi. ll 55enne, però, si è accorto che la donna, tra le effusioni, gli aveva sfilato la collana in oro che portava al collo. Deluso e amareggiato, l’aveva fatta scendere dalla sua auto, nonostante lei in un primo momento si fosse rifiutata di farlo.



Poi è andato in un negozio per un acquisto e lì ha scoperto di essere stato derubato: dal portafoglio che teneva nel borsello erano spariti 570 euro in contanti. La donna, abbracciandolo, era evidentemente riuscita a sfilargli i soldi. Gli agenti, dopo aver acquisito informazioni ed effettuato le indagini, l’hanno identificata tramite l’utenza del suo cellulare e il riconoscimento fotografico, quindi l’hanno rintracciata e messa alle strette. La quarantenne rumena è stata denunciata per il reato di furto con destrezza.