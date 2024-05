FABRIANO Moglie e figlio piccolo vengono collocati in una struttura protetta su ordine del Tribunale dei Minorenni. Il capofamiglia, indagato per maltrattamenti, decide di tentare il tutto per tutto per capire dove sono finiti, prendendo di mira il centralino dei carabinieri. In due giorni avrebbe inoltrato almeno 80 chiamate. La ricostruzione accusatoria di quanto avvenuto il 30 e il 31 luglio del 2021 è costato a un tunisino di 42 anni un processo per interruzione di pubblico servizio.

L’istruttoria

Ieri, il giudice Pietro Renna ha emesso la sentenza: quattro mesi di reclusione, pena sospesa. L’istruttoria si è praticamente conclusa in una sola udienza, dopo le testimonianze rese dai carabinieri che, all’epoca, avevano assistito alle molestie telefoniche del nordafricano, difeso d’ufficio dall’avvocato Fabrizio Del Gobbo.

Stando a quanto emerso nel corso del processo, il pressing sarebbe riconducile a un altro procedimento: quello che all’epoca era stato aperto nei confronti del tunisino, residente a Fabriano, per maltrattamenti in famiglia. Constatando la gravità del reato, il Tribunale dei Minorenni non aveva perso tempo, disponendo celermente un provvedimento con cui metteva in protezione la moglie del 42enne e il figlio ancora minorenne. I due erano stati così collocati in una struttura protetta, sconosciuta al tunisino.

Il pressing

Ritrovandosi solo in casa, l’imputato avrebbe telefonato in maniera incessante al 112. «Ditemi dove sono mia moglie e mio figlio» la richiesta ripetuta più e più volte. In altre occasioni, avrebbe paventato la presenza di un uomo (mai identificato) fuori dalla porta di casa, che gli impediva di uscire liberamente. In un solo giorno avrebbe inoltrato una quarantina di chiamate. Nell’altro, ci sarebbe andato vicino. Era così partita la denuncia per interruzione di pubblico servizio.