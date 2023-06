Esagera con l'alcol, sputa sulle auto e dà fastidio alla gente: ecco il pomeriggio di un senza fissa dimora 60enne

ANCONA - Ha creato confusione e trambusto poi il suo pomeriggio è finito all'ospedale di Torrette per i controlli di routine. Protagonista della giornata un senza fissa dimora di 60 anni, di nazionalità francese che a Posatora dopo aver esagerato con gli alcolici si è divertito a sputare sulle maniglie delle auto in sosta poi è entrato nel bar dopo ha fatto altre due bevute senza pagarle dando fastidio agli altri avventori per poi allontanarsi mentre era partita la richiesta di intervento con le volanti della Questura sul posto oltre alla Croce Gialla che lo ha portato all'ospedale di Torrette per i controlli del caso.