ANCONA In un mese gli vengono recapitate 14 multe per sosta irregolare. Ma lui l’auto non ce l’ha. E neppure la patente. È finito in un intrigo internazionale (perché gli sono arrivate contestazioni al Codice della Strada anche dall’Austria) un richiedente asilo originario del Bangladesh, giunto in Italia solamente qualche mese fa e attualmente ospite di una cooperativa. Per cercare di districarsi in mezzo alla rete, presumibilmente truffaldina in cui è finito, il giovane si è rivolto all’avvocato Giacomo Gnemmi, il quale ha incardinato una causa civile contro il Comune, ente che rappresenta la polizia locale, i cui agenti hanno firmato i verbali di contestazione.

Le richieste



In via principale è stato chiesto di accertare la falsità dell’atto che indica il bengalese come l’unico proprietario della Bmw capace di strappare multe a raffica. Di conseguenza, far decadere le sanzioni arrivate tra febbraio e marzo 2024 e legate ad effrazioni rilevate nel dicembre 2023. In sostanza, il legale ha depositato una querela di falso: verrà trattata il prossimo mese. Ma iniziamo dall’inizio. Perché al giovane richiedente asilo sono arrivate le sanzioni? Dagli atti in mano all’Aci, il bengalese risulta essere il legittimo proprietario della Bmw: l’avrebbe acquistata il 23 novembre 2023 da una cittadina romena per circa 4.500 euro.



L’atto



Stando alla difesa, però, l’atto di compravendita presenta una difformità: la firma del richiedente asilo è falsa. Cioè, non corrisponde a quella del bengalese a cui sono arrivate le multe. Proprio per questo, l’avvocato ha sporto denuncia contro ignoti per il furto d’identità. E, in sede civile, è stata chiesta anche perizia calligrafica per comparare la firma presente nell’atto di compravendita e quella appartenente al giovane migrante. Fatto sta, che dopo la presunta acquisizione, la Bmw in questione ha commesso una sfilza di irregolarità: non risultano pagate le soste sugli stalli blu. Trasgressioni da 41 euro l’una, più gli interessi per il mancato pagamento. C’è di più: allo straniero sono arrivate multe anche dall’Austria, paese a lui totalmente sconosciuto. Non è ancora finita.



A fine dicembre la Bmw è stata sequestrata: alla guida è stato trovato un pakistano senza patente e l’auto girava priva dell’assicurazione. Dall’autorità prefettizia sono arrivate al richiedente asilo altri due verbali: per le effrazioni dell’altro straniero, è stato chiamato in causa per essere il proprietario dell’auto. Sembra un incubo senza fine. In udienza il Comune verrà rappresentato dall’avvocato Monica De Feo.