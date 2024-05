ANCONA Viene fermato dai carabinieri sotto lockdown e si ritrova a processo per falso. È finito ieri mattina l’incubo giudiziario di un commercialista anconetano di 55 anni, all’epoca responsabile della colonia felina di Marina Dorica. Il giudice Antonella Passalacqua lo ha infatti assolto perché il fatto non sussiste. Si è arrivati a processo dopo l’opposizione del commercialista al decreto penale di condanna: voleva in tutti modi dimostrate la sua innocenza nel corso del dibattimento.

APPROFONDIMENTI L'INTERVENTO Paura ad Ancona, coltello alla gola dell'ex fidanzata e contro gli agenti (che lo bloccano con il taser). In casa aveva una scacciacani e droga. Arrestato



L’udienza



Ha avuto modo di farlo ieri, quando ha raccontato in aula quanto accaduto la notte del 12 aprile del 2020. L’Italia era in pieno lockdown, ma il 55enne usciva tutte le notti per poter accudire i gatti della colonia felina del porticciolo turistico. In teoria, aveva l’autorizzazione, poiché era il responsabile della gestione dei mici. Ce ne erano più di un centinaio a Marina Dorica. «Ero partito da un altro comune, dove risiedo, e mi stavo dirigendo come ogni notte al porticciolo turistico per prendermi cura dei gatti, che senza di me non sarebbero sopravvissuti - ha detto il commercialista -. Mentre percorrevo la Flaminia sono stato fermato dai carabinieri». Aveva mostrato i documenti, tra cui l’auto dichiarazione che riportava i motivi del suo spostamento e la circolare del Ministero della Salute che indicava come legittimo l’uscire di casa per andare ad accudire le colonie feline.



L’accusa



Stando all’accusa, però, il 55enne aveva attestato di essere il referente della colonia di Marina Dorica. «Ma c’è stato un errore - ha rimarcato ieri il commercialista, difeso dall’avvocato Martina Pizzichini - perché io ne ero il responsabile. L’allora direttore Leonardo Zuccaro mi aveva rilasciato l’autorizzazione per andare ad accudire i gatti, nonché il badge per entrare a Marina Dorica». Lo stesso Zuccaro, sentito ieri un aula, ha confermato il lasciapassare. Secondo l’imputato, la sua auto dichiarazione era stata «manipolata». Fatto sta che ieri il giudice gli ha dato ragione, annullando il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico.