ANCONA In 729 col resto di 48. È la carica delle aspiranti matricole di Medicina che ieri hanno affrontato all'Univpm la prima sessione del temuto test d’ingresso. Dei 777 studenti che si erano prenotati (tutti dalle province di Ancona e Pesaro Urbino), una cinquantina ha mancato l’appello delle 13 al Polo Murri di Torrette. I posti a disposizione ad Ancona, però, sono soltanto 330 per Medicina (dieci riservati agli studenti extra-Ue) e 20 per Odontoiatria. Nonostante il test provato nel capoluogo dorico, non tutti rimarranno a studiare (nel caso passassero il quiz) alla Politecnica.

I quesiti



Cento i minuti a disposizione per rispondere a 60 domande. In particolare: 5 quesiti di ragionamento logico e problemi, 23 di biologia, 15 di chimica e 13 di fisica e matematica. Tra i primi a varcare l’uscita, intorno alle 14.50, c’è Gianluca Cordella, di Pesaro. «È andata benissimo» fa con tono sicuro. «Era acile perché c’era la banca dati» dice. Tra le novità introdotte recentemente vi è infatti un portale che consente di accedere ed esercitarsi con una pletora (oltre 3500) di domande tra le quali verranno poi estratte quelle test. «Pensavo fosse più difficile ma la banca dati ha aiutato» conferma Alessia Eusebi, anche lei in arrivo da Pesaro.

Degli ambiti affrontati dal quiz, la chimica è sicuramente quella che ha dato più grattacapi ai ragazzi. «Non l’ho mai studiata a scuola, ho lasciato qualche domanda ma adesso vediamo come andrà» spiega Eusebi. Per Giulia Orianda, invece, il dubbio è «soltanto su due domande di matematica». «Positivo il parere su questo nuovo approccio al test di Medicina: ogni candidato può dare due test, uno a maggio ed uno a luglio, e finirà in graduatoria solo quello andato meglio. «Se tornerò? Dipende, voglio andare a studiare a Bologna e se non faccio almeno 87/89 ci riprovo» commenta Cordella. «Aspettiamo, se non passo mi prenoto anche a luglio» conferma Eusebi. «Abbiamo la maturità e la data del 28 maggio non è il massimo, punto su luglio» aggiunge Lucia Olivi, da Fabriano.



Il nodo



Questo potrebbe però essere uno degli ultimi test col numero chiuso visto che è in cantiere una proposta di riforma che intende spostare lo sbarramento al primo anno di corso. «Numero chiuso? Io dico sì, ha senso farlo perché fai entrare tutti i posti non sono sempre disponibili ed almeno così i ragazzi danno il massimo» è la voce di Cordella. «No, credo che la facoltà dovrebbe essere aperta a tutti. Chi non è in grado di affrontarla non passa gli esami» ribatte Eusebi. «Sono contraria, la selezione vien da sé. È giusto dare a tutti l’opportunità di entrare e poi già coi primi esami avverrà la scrematura» la supporta Olivi. Quello del test si conferma comunque un vero e proprio rito, con tanto di genitori ed amici ad attendere felici l'uscita dei candidati. Tu chiamale se vuoi, emozioni.