PESARO Molte delle speranze di salvezza diretta della Vis passano da stasera. Da ciò che i ragazzi di Brevi riusciranno a fare contro l’Aquila Montevarchi dell’ex Banchini, in uno stadio Benelli che alle 21 sarà teatro della sfida tra due squadre divise da 6 punti ma unite dalla necessità di fare punti per avvicinare il 15° posto.



Punti doppi



«Effettivamente si tratta di uno scontro diretto che, in quanto tale, ha grande rilevanza - ha concordato Oscar Brevi, mister vissino, ieri pomeriggio, nella conferenza stampa prepartita - I punti, come si suol dire, in questi casi valgono doppio. Anche se poi ci saranno altre sei gare, arrivati a questo punto il margine di errore si sta assottigliando». Sette risultati utili consecutivi a inizio 2023, poi tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro partite, in cui la Vis ha subito l’enormità di 12 reti. Che è successo? «Ovviamente le assenze non sono un alibi - ha continuato l’allenatore dei biancorossi - Contro la Reggiana ma anche ad Alessandria abbiamo preso gol su palla inattiva, a testimonianza che siamo tornati un po’ indietro nell’attenzione, oltre che nell’assetto difensivo, che poi dipende anche da come lavorano attaccanti e centrocampisti. Abbiamo un po’ smesso di correre e di sacrificarci l’un per l’altro, pagando in maniera pesante alcune situazioni. Perché a Siena si può vincere o perdere, ma non uscire dal campo senza l’onore delle armi dopo aver preso 4 gol in 4 occasioni concesse».



L’aiuto dei grandi



In momenti come questo è chiaro che il morale non può essere a mille, «ma mi aspetto che chi ha vissuto determinate esperienze tiri fuori ciò che ha dentro per dare una mano agli altri». «Chi ha partite anche a livelli più alti deve trascinare i più giovani», ha continuato Brevi, prima di rivelare che Di Paola è finalmente disponibile. Giocherà dall’inizio, in una mediana a tre formata dall’ex Empoli e Napoli Valdifiori e dal sempre ottimo Aucelli. St Clair e Zoia sono pronti a sciropparsi per intero le due fasce, rinculando quando necessario per aiutare i difensori Tonucci, Gega e Bakayoko, ma salendo a supporto delle punte Gerardi e Fedato. Pucciarelli, un altro arrivato in A, è convocato ma partirà dalla panchina, pronto a dare una mano a gara in corso.



Allo stadio Benelli di Pesaro, dalle 21, arbitrerà Simone Taricone di Perugia, con Manuel Marchese di Pavia e Nidaa Hader di Ravenna assistenti, Giuseppe Sassano di Padova quarto ufficiale. Un precedente per il fischietto umbro con la Vis (2-2 col Pontedera il 5 settembre del 2021), due con l’Aquila Montevarchi entrambi sfortunati (0-4 a Reggio Emilia all’inizio del presente torneo, 0-1 con la Pianese nella D 2017-2018). I tifosi pesaresi, che con un paio di striscioni firmati Vecchia guardia - apposti all’ingresso degli spogliatoi e sulla rete del supplementare - hanno provato a dare la sveglia alla squadra, sperano che la Vis ritrovi la vittoria mancante da 7 turni, per non vanificare un inizio di girone di ritorno positivissimo. Serve anche il loro apporto, «ma ci hanno sempre dato una mano seguendoci con molta passione» ha riconosciuto il mister.