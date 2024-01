PESARO «Panchine allagate al Benelli, nessun lavoro sbagliato. Non si è attivato il sistema delle pompe automatiche. Nessun danno e il manto ha tenuto senza problemi». Si dice «dispiaciuto» per quella che vede come una «ricerca di polemica» l'assessore al Fare Riccardo Pozzi dopo le foto diventate virali via social e rilanciate da “Welcome to pesre” che mostravano l’allagamento nella fascia laterale dello stadio con le panchine a mollo. Immagini alla quale avevano fatto seguito le proteste del consigliere di FdI Daniele Malandrino.

La ricostruzione

«Tra sabato e domenica - replica Pozzi, - a causa dei tanti centimetri di pioggia caduti, le panchine sono diventate oggetto di ironia, ma anche di tante falsità. Questo, perchè si è detto che i lavori erano stati fatti male, che il progetto era sbagliato, quando in realtà è accaduta una semplice mancata attivazione degli automatismi che consentono alle pompe di portare via l'acqua. Il campo ha tenuto, il sistema di drenaggio ha funzionato benissimo. Nessun danno nè al campo nè alle panchine, dispiace che si cerchi sempre la polemica, quando in realtà si lavora bene nell'interesse della città».

La Vis aveva giocato il giorno prima in casa, contro la Spal. Ieri, come ha sottolineato Pozzi ha effettuato l'allenamento al campo senza problemi. «Sicuramente - rimarca - un incidente che si sarebbe potuto evitare, ma le ironie e le falsità dette e scritte non vanno bene. L'intervento realizzato sullo stadio Benelli è andato a buon fine ed è stato ottimo. Quello che ho letto non va bene: sono a favore delle critiche perché aiutano a migliorare, ma quando il limite viene superato ognuno si deve prendere le responsabilità di ciò che dice. Non nascondo che stiamo valutando anche azioni legali verso chi ha esagerato. L’ eventuale risarcimento vorrei metterlo a disposizione di “borse sport”, per le famiglie di giovani atleti che non possono pagarsi la quota», ha concluso.

Nel dettaglio

I lavori citati riguardano l’intervento da 900 mila euro da parte del Comune. Il piano del campo da calcio nel dettaglio tecnico ha previsto otto fasi lavorative: asportazione della superficie, rimozione porte e panchine esistenti, ripristino della superficie mediante sistemazione del manto superficiale e realizzazione dello strato di sottofondo, dello strato intermedio e dello strato finale. Posa in opera del drenaggio, operazioni di livellamento, stesura dei teli mediante sovrapposizione ed incollaggio. E ancora: realizzazione dell’impianto di irrigazione, fornitura e posa in opera delle varie panchine, interrate e fuori terra.