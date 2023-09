Ancona, si allaga la casa e l'inquilino del piano di sopra non risponde. Poi la scoperta

ANCONA- Ha fatto pensare al peggio poi, fortunatamente, si è trattato di un falso allarme. E' quanto accaduto oggi pomeriggio (14 settembre) intorno alle 17 in un appartamento della Flaminia ad Ancona. Una signora si è vista allagata la propria casa chiedendo conto all'inquilino del piano di sopra.

LEGGI ANCHE: Brunella Chiù, una piccola lapide con il numero 19 nel cimitero di Vieste: qui è rimasta sepolta per nove mesi

Paura e scoperta

Vedendo che non arrivavano risposte, la donne ha allertato i soccorsi temendo il peggio. Una volta sul posto 118 e Vigili del Fuoco sono entrati in casa non trovando nessuno ma solo il rubinetto dell'acqua aperto con il conseguente allagamento.