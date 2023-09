Brunella Chiù, una piccola lapide con il numero 19 nel cimitero di Vieste: qui è rimasta sepolta per nove mesi

ANCONA - Una piccola lapide in marmo con inciso un numero: 19. Lì sotto giace da dicembre quello che resta del corpo di Brunella Chiù, la mamma di 56 anni scomparsa da Barbara durante l'alluvione del 15 settembre 2022. L'esame del Dna ha confermato che suo il cadavere ripescato in mare il 3 novembre scorso dalla Capitaneria di porto al largo delle Isole Tremiti e adesso Simone, unico figlio superstite (nella piena è morta anche Noemi, 17 anni), sta predisponendo tutto per riportare a casa Brunella. Attualmente la tredicesima vittima dell'alluvione è sepolta al cimitero di Vieste: fino a poche ore fa era un corpo senza nome, il risultato delle analisi effettuate a luglio non lasciano più dubbi.

Le celebrazioni di domani per il primo anniversario dall'alluvione

E domani, venerdì 15 settembre, giorno del primo anniversario dell'alluvione è stata organizzata alle 20.30 una fiaccolata a Pianello di Ostra, con 13 «Luci dal fango», per ricordare le vittime: il corteo terminerà al campo sportivo di Ostra dove alle 21.15 verrà celebrata una messa presieduta dal vescovo di Senigallia Franco Manenti, concelebrata dai vescovi delle altre diocesi colpite (Andrea Andreozzi di Fano Fossombrone Cagli e Pergola; Francesco Massara di Fabriano e Matelica), a cui saranno videocollegati i 17 Comuni colpiti e la chiesa di Cantiano, sotto la diocesi di Gubbio (Perugia), dove celebrerà il vescovo Luciano Paolucci Bedini.

La celebrazione della messa a Pianello sarà trasmessa in diretta tramite maxischermi in molti comuni colpiti dall' alluvione.