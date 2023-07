Acqua dal piano di sopra all'Hotel House. Forzata la porta: «Scusatemi, dormivo»

PORTO RECANATI - «Aiuto, il nostro appartamento si sta allagando». È stato questo l’allarme lanciato dalla famiglia residente in un’abitazione situata al decimo piano dell’Hotel House. Sul posto sono intervenuti il consigliere comunale Gianluigi Serena, i carabinieri di Porto Recanati, i vigili del fuoco, i volontari della Protezione civile cittadina e quelli dell’Associazione carabinieri.

L’acqua proveniva da un appartamento all’undicesimo piano, dove si sono subito recati i militari dell’Arma, che hanno suonato il campanello ma non rispondeva nessuno. A quel punto è stata forzata la porta: nella casa c’era un uomo di origini straniere (non era il proprietario). Si è scusato e ha detto che stava dormendo e di non aver sentito nulla. A quel punto è arrivato il proprietario dell’abitazione e subito dopo un idraulico, che ha risolto il problema.