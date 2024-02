ANCONA La pazienza è la prima virtù di un cacciatore. Nella frase dello scrittore francese di fine ottocento Jules Renard è racchiuso, perfettamente, lo stato d’animo dell’Ancona che stasera - calcio d’inizio alle 20.45- farà visita alla Vis Pesaro in un derby marchigiano ad alta tensione. 28 punti accomunano le due squadre in classifica, nel pieno della zona playout, giustamente più preoccupate da ciò che avviene alle spalle (a maggior ragione dopo i risultati di ieri) piuttosto che guardare avanti verso la soglia playoff. Neanche lontanissima a rifletterci bene.



San Valentino da brividi

Sotto i riflettori del Benelli, nella serata di San Valentino dedicata agli innamorati, di baci e tenerezze ce ne saranno ben poche. Chi vince stacca le sabbie mobili mettendosi in tasca una buona fetta dell’operazione salvezza. Chi perde torna nel baratro dopo gli ultimi successi con i fanalini di coda (la Vis a Fermo, l’Ancona contro l’Olbia). Ecco perchè, qualora dominasse la paura, il pareggio non sarebbe uno scenario disonorevole. Gianluca Colavitto, tuttavia, non ci ha abituato a calcoli e speculazioni. Il tecnico biancorosso (di ritorno oggi dopo la stage a Brighton da Roberto De Zerbi nell’ambito del Corso Uefa Pro di Coverciano), nel bene e nel male, si è sempre voluto giocare la partita anche quando accontentarsi poteva sembrare la scelta più adeguata. Per questo sarà lecito aspettarsi un’Ancona d’attacco ma paziente e equilibrata, vogliosa di riprendere a marciare in trasferta dopo il clamoroso ko di Alessandria con la Juve Next Gen. Un ko arrivato dopo il pari di Gubbio e il successo di Pineto.

Certezze ormai acquisite

Il 3-5-2 è diventato ormai il nuovo abito del Cavaliere armato, su questo ci sono pochi dubbi. Quasi come un filastrocca, davanti a Perucchini spazio ancora a Pellizzari, Cella e Mondonico. Sulle fasce Barnabà e Martina sono avanti rispetto a Clemente e Agyemang. In mezzo Coli Saco (non è al meglio, Basso in preallarme), Prezioso e uno tra Paolucci e Cioffi. Dovesse essere scelto quest’ultimo nella rifinitura di questa mattina, pur senza i novanta minuti sulle gambe, verrà ricollocato nell’inedita posizione di mezzala pronta a trasformarsi in trequartista. Nel tandem offensivo, dove è intoccabile Spagnoli, dovrebbe rientrare Energe a scapito di Giampaolo che si è ben disimpegnato nelle recenti occasioni. Ancora panchina per Moretti. Diffidati Cioffi, Clemente, Paolucci, Saco e Spagnoli. Dirigerà il signor Luca De Angeli di Milano.

Sfida tra bomber

Vis-Ancona sarà anche Alberto Spagnoli contro Óttar Magnús Karlsson, autentica sfida tra bomber. L’uomo simbolo dei dorici, in questo torneo, ha totalizzato 10 reti e 5 assist. L’islandese della Vis, invece, è andato a segno 8 volte nei precedenti 9 incontri e esulta consecutivamente da tre giornate. L’esito della contesa potrebbe passare anche dalle giocate dei due centravanti. Destinati, entrambi, ad altri palcoscenici.

519 tifosi al Benelli

Saranno 519 i tifosi biancorossi che saranno presenti nel settore ospiti. Per chi non viaggerà, la gara sarà visibile in pay-per-view su Sky Sport canale 252 e in radiocronaca integrale sulle frequenze di Radio Tua Ancona.