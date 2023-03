Playoff e playout: le regole per sognare la B e difendere la C. Ancona e Vis (ma non solo) spettatrici interessate

ANCONA- Sono state rese note dalla Lega Pro proprio in queste ore date e regolamento inerenti ai playoff e playout per la stagione 2022-2023. Al momento solo Ancona, quarta, e Vis Pesaro, quartultima, sono coinvolte in questo discorso ma con otto giornate ancora da disputare tutto può accadere per quel che concerne Fermana (12°) e Recanatese (14°). Alla fase spareggi per la Serie B, con ingressi scaglionati a seconda della classifica, accederanno per il girone B (vista l’assenza della vincitrice della Coppa Italia di Serie C) tutte le formazioni classificate dalla seconda alla decima posizione. Confermati in blocco, quindi, format e date della scorsa annata calcistica con le tre fasi (girone, nazionale e final four) a determinare l'ultima promossa in Serie B insieme alle tre prime classificate.

