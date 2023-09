Vis Pesaro, taglio del nastro per il nuovo manto erboso di nuova generazione dello stadio Benelli. Il video

PESARO - Nuovo manto erboso di ultima generazione per lo stadio Benelli di Pesaro, conclusi i lavori. La prima volta di una gara ufficiale sarà il 2 di ottobre nel derby serale contro la Fermana. Nell’attesa la società Vis Pesaro ha deciso di organizzare un momento d’inaugurazione alle 18.30 di oggi col taglio del nastro alla presenza del sindaco Matteo Ricci e di alcuni componenti della giunta, dell’arcivescovo Sandro Salvucci, delle autorità civili e sportive.

Il video di Stefano Bargnesi

Il saluto

Invitate tutte le società calcistiche di Pesaro e provincia con le rispettive compagini giovanili, oltre ai membri del vivaio biancorosso e a quelli dell’Academy ci sarà la prima squadra della Vis allenata da Simone Banchieri.



«Si torna a casa - è il messaggio della Vis Pesaro 1898 - La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della FIGC ha accolto l’istanza presentata dalla società per l’utilizzo dello Stadio “Tonino Benelli” per la stagione sportiva 2023/2024. Pertanto, la squadra tornerà a disputare le gare casalinghe nello stadio di Pesaro a partire dal lunedì 2 ottobre, in occasione del derby contro la Fermana, valido per la 6ª giornata di serie C.

La Vis Pesaro 1898 ringrazia la società Recanatese e la città di Recanati per la splendida accoglienza e ospitalità, permettendoci di giocare allo Stadio “Nicola Tubaldi” le prime due partite in casa.

Forza Vis»