PESARO - Carezze in zone erogene e toccamenti proibiti. Sono queste le accuse mosse da cinque studentesse dell’Istituto Benelli, oggi maggiorenni, a un docente di 57 anni. Ieri davanti al Gup di Pesaro l’udienza preliminare che ha sancito il rinvio a giudizio davanti al collegio al 6 marzo 2025. La difesa dell’imputato, rappresentata dal legale Marco Defendini, non ha scelto riti alternativi perché si dice pronta a smontare le accuse.

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Fano, va a salutare il padre e lo trova morto nel suo letto a soli 52 anni

Il caso prende le mosse dal racconto delle ragazzine, raccolto dalla dirigenza scolastica e finito sul tavolo della procura. Testimonianze messe a verbale nel settembre del 2022 davanti al Gup di Pesaro nell’incidente probatorio che ha cristallizzato il racconto delle ragazzine, tutte tra i 16 e i 17 anni.

L’indagine

I fatti si sarebbero svolti prima di dicembre 2021, quando il docente, 55enne, da dietro avrebbe allungato repentinamente le mani per accarezzare le ragazzine sulla testa, spalle e schiena. Sfregamenti e toccamenti anche con la gamba costringendole a “subire atti sessuali consistiti nello strusciamento su zone erogene”. Di qui l’indagine per violenza sessuale aggravata anche dal fatto che tutto sarebbe successo all’interno dell’istituto deputato all’istruzione. Accuse che vorrebbero anche che il prof si sarebbe intrufolato nel bagno delle alunne, anziché in quello dei docenti. Gli avvocati Pia Perricci, Leonardo Chiocci e Angelini hanno presentato la costituzione di parte civile per le ragazze e i loro genitori. Hanno chiesto complessivamente 240 mila euro di risarcimento. Il docente non è stato sospeso e insegna regolarmente.