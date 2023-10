Vis Pesaro-Fermana di tutto e di più: dal sintetico nuovo del "Benelli" alla classifica che non ammette distrazioni

PESARO - Non è una partita qualsiasi. E non perchè è derby. E' un lunedì diverso e anche molto dagli altri perchè la Vis torna a casa dopo 162 giorni - oppure, fate voi, 5 mesi e 9 giorni - con la Pesaro del calcio che può oggi respirare nuovamente l’aria del Benelli.

Appuntamento da ricordare a prescindere la prima col terreno di gioco in sintetico di ultimissima generazione, con possibilità di semina futura a rendere il rettangolo un ibrido stile Serie A, a maggior ragione se l’avversaria è una rivale storica come la Fermana, contro cui stasera, dalle 20.45, andrà in onda il 65esimo derby di una storia infinita. Argomenti forti per una partita molto attesa e molto sentita con la classifica delle due squadre che la rende ancora più intrigante.

VIS PESARO - FERMANA (ore 20,45)