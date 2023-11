Mancini, primo brindisi da Ct dell'Arabia Saudita: i "suoi" figli del deserto piegano 4-0 il Pakistan nelle Qualificazioni mondiali

ANCONA Prima vittoria per Roberto Mancini sulla panchina dell'Arabia Saudita. Il ct jesino, dopo le sconfitte in amichevole contro Costa Rica (1-3), Corea del Sud (0-1) e Mali (1-3) e il pareggio contro la Nigeria (2-2) ha centrato il primo successo nelle Qualificazioni ai prossimi mondiali che si giocheranno in Canada, Messico e Stati Uniti. La nazionale dei "figli del deserto" ha superato 4-0 il Pakistan con doppietta di Al Shehri e reti di Ghareeb e Radif.

Il prossimo impegno

L'Arabia Saudita tornerà in campo martedì 21 novembre alle 17 contro la Giordania (in trasferta) sempre per le qualificazioni mondiali.