Calcio in Arabia Saudita, annunci online per i giocatori delle serie minori: stipendi da 4mila euro, casa e altri benefit compresi

Il mondo calcistico dell'Arabia Saudita vuole espandersi sempre di più. Dopo avere ingaggiato Cristiano Ronaldo e altri campioni dai maggiori campionati europei, ora tocca strutturare l'intero movimento del calcio, ponendo le basi necessarie. Un passaggio fondamentale sarà quello di «rinforzare» e dunque anche le serie minori.

«AAA calciatori cercasi»

L’Arabia Saudita, ma non solo. Club, federazioni e nazionali si stanno rivolgendo a FutbolJobs per trovare nuovi calciatori e membri dello staff. Si tratta di una piattaforma che consente a chi cerca nuove risorse di poter pubblicare i propri annunci di lavoro.

Le candidature

Come svelato dal Ceo in un’intervista a Marca, FutbolJobs non guadagna attraverso la mediazione nelle trattative ma con l’unico servizio che effettivamente svolge: offrire a chi si abbona la possibilità di inviare una candidatura ufficiale.



«Da qualche mese riceviamo un gran numero di offerte che arrivano dall’Arabia Saudita, di tutte le categorie e livelli», ha detto Valentin Botella Nicolas, ceo proprio di FutbolJobs, nell’intervista rilasciata al quotidiano sportivo spagnolo Marca. E ancora: «Era un’offerta che abbiamo lanciato a giugno e che è diventata virale poche settimane dopo. La verità è che il feedback che abbiamo avuto è stato travolgente. Si contavano migliaia di interazioni quotidiane, tramite e-mail, social network e WhatsApp che richiedevano informazioni su questa offerta. In quel momento ci siamo resi conto che questo mercato era già una realtà e gli uomini del calcio hanno constatato che la domanda non era solo per le grandi stelle».

Il contratto

La ricerca, così, si è spostata sui calciatori della terza divisione. Anche per i giocatori di quel livello le condizioni sono ben più interessanti di quelle garantite in Europa: uno stipendio dai tremila ai quattromila euro mensili, con tanto di casa. Come detto, la proposta era tra i tremila e i quattromila euro più la somma della casa, una spesa fissa a carico del club.

L'offerta

Naturalmente specificando i ruoli che sono più ricercati: attaccante, esterno offensivo, centrocampista offensivo e difensore centrale. I portieri? Sono esclusi da questo elenco.

L’offerta, parlando di terza divisione, è molto allettante. «Non spostiamo giocatori, forniamo solo una piattaforma per il calciatore», ha chiarito il ceo di FutbolJobs. «Sappiamo con certezza che diversi utenti sono andati lì attraverso un’offerta pubblicata da noi: calciatori, tecnici e persino un allenatore dei portieri - ha continuato - E non solo adesso, ma già anni fa. Inoltre, si cercano giocatrici per le squadre femminili della prima e della seconda divisione dell’Arabia Saudita e tra i requisiti la calciatrice deve essere stata convocata dal suo Paese in quest’ultimo Mondiale di calcio femminile. Per la prima divisione lo stipendio è di circa 5.470 euro al mese. Anche la risposta è stata sorprendente: hanno aderito all’offerta in 935».

I requisiti

Insomma, è una nuova frontiera all’orizzonte. Così come sta capitando per cercare giocatori per la Saudi Pro League. Essendo il massimo campionato, lo stipendio arriva a 2,8 milioni di euro all’anno. Con tre requisiti fondamentali: il giocatore deve essere in attività nella stagione attuale; è necessario inviare una propria scheda da Transfermarkt (la banca dati che raccoglie tutte le informazioni sulla carriera); bisogna spedire anche un video recente. In più di cento hanno già risposto.