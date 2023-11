Fabrizio Castori e Massimo Gadda ospiti ad Ancona lunedì 20 novembre: meeting con tutti i tecnici di zona

ANCONA Il Gruppo Provinciale Aiac Ancona, con il patrocinio di Sport e Salute e in collaborazione con il Gruppo Regionale e Fenimpresa Ancona Sport, ha organizzato per lunedì 20 novembre alle 17.45 nella Sala riunioni del Coni regionale al Palaprometeo un incontro aperto a tutti gli allenatori della regione. Ospiti speciali l'attuale allenatore dell'Ascoli Fabrizio Castori e l'ex capitano dell'Ancona Massimo Gadda (oggi mister del Ravenna) in passato collaboratore dello stesso Castori a Cesena. Modera il giornalista Massimo Boccucci.

Il tema dell'incontro

Tema dell'incontro sarà "il rapportarsi con i metodi di lavoro, lo spogliatoio, i dirigenti e gli addetti ai lavori a seconda delle categorie". Interverranno anche il Presidente Aiac Marche Gianluca Dottori, il Presidente Aiac Onlus Marcello Mancini e il Presidente di Fenimpresa Ancona la dottoressa Silva Mana.