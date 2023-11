L'Arabia Saudita verso l'assegnazione dei Mondiali 2034. Il Ct jesino Mancini non ha dubbi: «Sarà un evento fantastico»

ANCONA Dopo il ritiro della candidatura da parte dell'Australia, l'Arabia Saudita viaggia spedita verso l'assegnazione dell'edizione 2034 dei Mondiali in quanto unica candidata. Il Ct jesino Roberto Mancini ha commentato il possibile traguardo della propria nazionale intervenendo ai microfoni di un'emittente saudita:

LEGGI ANCHE: Mancini, le sconfitte d'Arabia criticate dai tifosi. Sulla sua panchina spunta il fantasma di Josè Mourinho

«Sarà un evento storico»

«Sono molto felice per loro organizzare un Campionato del Mondo è una cosa incredibile e per l’Arabia Saudita questo è un evento storico. Sicuramente in dieci anni organizzeranno un Mondiale fantastico hanno tutte le qualità per farlo».