Mancini d'Arabia, il Ct jesino sceglie il suo vice in panchina e ritrova uno dei fedelissimi

ANCONA Inizia una nuova avventura, da tecnico, per Yaya Touré. L'ex centrocampista del Manchester City (attualmente nello staff dello Standard Liegi, Belgio) ha deciso di accettare il ruolo di assistente del ct jesino dell'Arabia Saudita Roberto Mancini.

LEGGI ANCHE: L'Arabia Saudita verso l'assegnazione dei Mondiali 2034. Il Ct jesino Mancini non ha dubbi: «Sarà un evento fantastico»

Il fedelissimo

Tourè è stato uno dei fedelissimi del "Mancio" nei Citizens tra il 2010 e il 2013 tanto da essere ritenuto uno degli uomini chiave sia per il ruolo in campo che per la leadership nello spogliatoio.