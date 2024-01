Mancini parte bene (ma con il brivido): la sua Arabia Saudita piega l'Oman in rimonta al 96'

QATAR Parte bene, ma con il brivido, l'avventura dell'Arabia Saudita del ct jesino Roberto Mancini in Coppa d'Asia. In Qatar, a Doha, i Figli del Deserto piegano 2-1 l'Oman nella gara d'esordio del proprio girone. La vittoria è arrivata in rimonta e a tempo scaduto. Dopo essere andati sotto, infatti, con la rete di Al Yahyaei S. su calcio di rigore al 14', la rimonta è stata firmata da Ghareeb (giocatore dell'Al Naasr di Cristiano Ronaldo) al 78' e da Al Bulayhi al 96'.

LEGGI ANCHE: Mancini, vigilia di Coppa d'Asia ad alta tensione con l'Arabia Saudita: «Tre esclusioni eccellenti? Decido io chi gioca»

Le prossime gare

Nell'altra partita odierna, sempre valida per il Gruppo F, vittoria della Thailandia per 2-0 contro il Kyrgyzstan. L'Arabia Saudita giocherà contro il Kirghizistan domenica (18.30 italiane) e contro la Thailandia giovedì prossimo (ore 16 italiane). I Figli del Deserto hanno conquistato tre volte il trofeo: 1984, 1988 e 1996.