Polveriera Fano, il presidente Russo annuncia sui social: «Mi dimetto»

FANO - Il Fano calcio è una polveriera: l'ultimo clamoroso sviluppo riguarda il presidente Russo che, con una mossa inedita nel mondo del calcio, ha annunciato sui social le proprie dimissioni. Una mossa che non ha precedenti ma che non è prorpio un fulmine a ciel sereno nell'universo granata, da tempo in fibrillazione. Nell'ultimo turno, infatti, i tifosi granata (ma anche quelli ospiti) avevano disetrato lo stadio Mancini per il derby con il Fossombrone, in aperta polemica con la politica dei rezzi imposta dalla società. E non erano mancati striscioni anche contro il Comune.

"ll sottoscritto Russo Mario Alessandro - si legge nella scarna nota - nato a Napoli il 15 Aprile 1978 rassegna le sue dimissioni dalla carica di Presidente dell'Alma Juventus Fano 1906 a partire dalla data odierna.

La presente per le comunicazioni opportune alle sedi competenti. Distinti saluti. Russo Mario Alessandro".