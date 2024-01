Prezzo dei biglietti raddoppiato, per protesta i tifosi di Fano e Fossombrone fuori dallo stadio Mancini

FANO - La protesta è servita e arriva nel derby di serie D Fano-Fossombrone. I tifosi di entrambe le squadre sono rimasti fuori dallo stadio Mancini di Fano dopo i prezzi che in curva sono passati da 10 a 20 euro (21.50 in prevendita) con annullamento di abbonamenti e accrediti per via della giornata granata. Fuori dallo stadio cori contro il presidente del Fano, Russo, invitato in maniera colorita ad andarsene.