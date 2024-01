Mancini su Twitter dopo l'eliminazione dell'Arabia: «Mi scuso per l'uscita anticipata. Lavoreremo per il futuro del calcio saudita»

JESI Ha affidato a Twitter i propri pensieri Roberto Mancini dopo l'esclusione della sua Arabia Saudita agli ottavi di finale di Coppa d'Asia. Fatale ai "Figli del Deserto" la sconfitta ai rigori contro la Corea del Sud.

LEGGI ANCHE: Mancini va negli spogliatoi prima della fine dei calci di rigore (poi persi) e si scusa: «Pensavo fosse finita». Il presidente arabo: «Atteggiamento inaccettabile»

Il post

«Sono davvero grato ai nostri giocatori coraggiosi che hanno mostrato resilienza e carattere in una partita molto dura, hanno dato tutto. Un enorme ringraziamento ai nostri fan che ieri hanno creato un'atmosfera fantastica. Abbiamo lavorato duramente per arrivare lontano in questo torneo - ha proseguito l'ex ct dell'Italia - ma non siamo stati all'altezza. Ancora una volta ribadisco le mie scuse a tutti per la mia uscita anticipata negli spogliatoi prima della fine dei calci di rigore. Con il vostro sostegno e la vostra fiducia continuiamo a costruire il futuro del calcio saudita».