Mancini, vigila di Coppa d'Asia ad alta tensione con l'Arabia Saudita: «Tre esclusioni eccellenti? Decido io chi gioca»

QATAR Ad alta tensione la vigilia di Coppa d'Asia 2024 per il Ct dell'Arabia Saudita Roberto Mancini. L'ex commissario tecnico della Nazionale italiana, testimonial della Regione Marche, domani guiderà (ore italiane 18.30) la sua squadra contro l'Oman nella prima gara del girone ma oggi è stato protagonista di una conferenza stampa da scintille pure. Il Mancio, infatti, ha spiegato le esclusioni "eccellenti" di Salman Al-Faraj, Sultan Al-Ghanam e Nawaf Al-Aqidi andando dritto al problema:

«Solo l'allenatore decide chi gioca o no»

«Al-Faraj non voleva giocare le amichevoli.

Con Al-Ghanam e Al-Aqidi, invece, ho parlato prima di diramare le liste, chiedendo loro se fossero pronti. Uno mi ha detto 'O gioco o non vengo', l'altro ha comunicato al preparatore dei portieri, tre giorni fa, di non avere voglia di stare in nazionale. Io voglio che in campo scendano soltanto calciatori che hanno voglia di lottare, rappresentando il proprio Paese. E' la prima volta che affronto una situazione del genere: solo l'allenatore decide chi gioca o no».

L'Arabia Saudita, dopo l'Oman, giocherà contro il Kirghizistan domenica (18.30 italiane) e contro la Thailandia giovedì prossimo (ore 16 italiane). I Figli del Deserto hanno conquistato tre volte il trofeo: 1984, 1988 e 1996.