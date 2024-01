Mancini, è amaro il primo torneo da Ct dell'Arabia Saudita: la Corea del Sud lo elimina (ai rigori) agli ottavi di Coppa d'Asia

QATAR Termina agli ottavi di finale il cammino dell'Arabia Saudita del ct jesino Roberto Mancini in Coppa d'Asia. Termina con l'onore delle armi vista la sconfitta ai calci di rigore contro la Corea del Sud, tra le grandi favorite alla vittoria finale. Una Corea in grado di poter schierare il campione del Tottenham Son e l'ex baluardo del Napoli campione d'Italia di Luciano Spalletti (che ha preso il posto del Mancio sulla panchina azzurra) Kim.

La partita

Dopo l'1-1 in partita, con vantaggio dell'Arabia grazie a Radif al 46' e pareggio al novantanovesimo, in pieno recupero, di Cho Gue-Sung non sono bastati neanche i supplementari. Ai rigori fatali gli errori per i Figli del Deserto di Al Najei e Ghareeb.