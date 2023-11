Ligabue e una vita da mediano, l'Ancona consegna all'artista la maglia numero 4: stasera il concerto bis al Palaprometeo

ANCONA - Una vita da mediano è uno dei suoi successi indimenticabili e ieri sera l'Ancona Calcio ha preso letteralmente la palla al balzo ed ha consegnato a Ligabue la maglia biancorossa da centrocampista. Un dono particolarmente apprezzato dall'artista che al termine del concerto ha incontrato l'amministratore delegato della società Roberta Nocelli, la segretaria generale Roberta Mancini ed il responsabile della comunicazione Paolo Papili. Con la maglia numero 4 Ligabue ha festeggiato il successo del primo concerto al Palaprometeo di Ancona.

E stasera è salito ancora sul palco per un bis nel capoluogo delle Marche.

Il suo nuovo tour prende il titolo del suo 14esimo album “Dedicato a noi”. Una scaletta diversa per ogni concerto, in cui oltre ad alcuni dei nuovi brani, non mancano le hit più amate dal pubblico e tante sorprese che renderanno ogni concerto del noto cantautore, dalla trentennale carriera, davvero unico.

Durante la giornata, prima del sound check, Ligabue si è concesso un giroa sul Conero ed ha postato il video su Instagram: «In attesa mi godo il soggiorno», ha detto mostrando al suo pubblico un segguestivo scorcio del Parco del Conero.

Il siparietto di questa sera prima di salire sul palco del Palaprometeo

Sempre dal Palaprometeo ha fatto il bilancio del suo tour che va a gonfie vele. Ecco cosa ha detto.