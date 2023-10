ANCONA - Per la gioia dei suoi numerosi fan Luciano Ligabue torna a suonare dal vivo e sarà, venerdì 3 e sabato 4 novembre alle ore 21, al PalaPrometeo di Ancona con il suo nuovo tour che prende il titolo del suo 14esimo album “Dedicato a noi”. Una scaletta diversa per ogni concerto, in cui oltre ad alcuni dei nuovi brani, non mancheranno le hit più amate dal pubblico e tante sorprese che renderanno ogni concerto del noto cantautore, dalla trentennale carriera, davvero unico.



Il processo creativo



Come affermato in diverse occasioni dall’artista, chitarrista, regista, scrittore, sceneggiatore e produttore discografico originario di Correggio, quel “noi” ha determinato il processo creativo dell’album in differenti declinazioni: «Perché se c’è disfacimento sociale c’è un maggiore senso di isolamento, di solitudine. E tra isolamento e paura c’è un rapporto molto stretto. Perciò nelle storie di Dedicato a noi c’è un noi di coppia, un noi come famiglia, e poi un noi che non riesco mai a mettere da parte, che è quello che vivo quando sono su un palco». Un modo per condividere insieme principi, valori, aspettative, anche solo per due ore: «E infine c’è un noi idealizzato i cui confini sono quasi impossibili da definire, che è fatto ancora adesso da gente che ha voglia di condividere valori ed esperienze, e non rassegnarsi a un destino che sembrerebbe scritto».

Undici brani energici, con le chitarre che tornano protagoniste della scena, si alternano a più intime ballate che toccano argomenti come la crisi climatica, le migrazioni, le guerre, la disuguaglianza sociale: storie del nostro contemporaneo che esaltano un “noi” perduto, in un tempo abitato da troppi “io”. Un album dunque, che non manca di accogliere la doppia anima dell’artista, malinconica, ma anche romantica. Come per tutti i suoi dischi, Luciano Ligabue ha firmato testi e le musiche di “Dedicato a noi”, album prodotto da Luciano e Fabrizio Barbacci, coprodotto da Niccolò Bossini, con la produzione esecutiva di Claudio Maioli per Zoo Aperto. Ma un’altra particolarità del disco è che dopo aver suonato in “Taca banda” e sul finale de “La cattiva compagnia”, per la prima volta Lenny Ligabue, il primogenito di Luciano, ha suonato la batteria in tutti i brani di un album del Liga, oltre a essere stato anche assistente alle registrazioni.

Un album particolarissimo, uscito sia in cd che in vinile, ma le versioni in doppio vinile colorato (blu, giallo, rosso e verde) contengono la bonus track “Non cambierei questa vita con nessun’altra”, brano pubblicato a maggio 2022 con cui Luciano Ligabue ha aperto l’evento “30 anni in un giorno” tenutosi il 4 giugno 2022 all’RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo). Sul palco, Ligabue sarà accompagnato da “Il Gruppo”: Fede Poggipollini (chitarra), Niccolò Bossini (chitarra), Max Cottafavi (chitarra), Luciano Luisi (tastiere), Ivano Zanotti (batteria) e Davide Pezzin (basso). Biglietti ancora disponibili su ticketone.