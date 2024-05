“C'era una volta Giulia, la vestale”: il capolavoro di Spontini da oggi in anteprima

MAIOLATI SPONTINI - “C’era una volta Giulia, la Vestale”, dal capolavoro di Gaspare Spontini, va in scena in prima esecuzione assoluta al Teatro di Maiolati Spontini, oggi, giovedì 2 maggio ore 9,30 e ore 11,30, e venerdì 3 maggio ore 9,30. Nella città natale del grande compositore, per i 250 anni della nascita, debutta in prima assoluta l’opera in un atto composta e diretta da Gianluca Piombo, con la drammaturgia e regia di Lorenzo Giossi, dedicata ad un pubblico di bambini e bambine, è adatta ad ogni altra età.