Mancini, le sconfitte d'Arabia criticate dai tifosi. Sulla sua panchina spunta il fantasma di Josè Mourinho

ANCONA Tre sconfitte in quattro gare e il malcontento in casa Arabia Saudita che cresce. Non è stato un inizio facile per il Ct jesino Roberto Mancini. Dopo l'addio alla panchina azzurra e l'approdo in Arabia, l'avvio è stato caratterizzato dai ko contro Costa Rica, Corea del Sud e Mali - non proprio l'elitè del calcio mondiale - e dal pareggio contro la Nigeria. Per una nazione che a livello di club sta crescendo a dismisura e che, in termini di nazionali, sogna di ospitare il Mondiale del 2034 i risultati negativi non sono certo un benefit. I tifosi, attraverso i social, non nascondono il malcontento aspettando le prossime uscite di novembre (entrambe di Qualificazione mondiali) contro Pakistan il 16/11 e Giordania 21/11.

LEGGI ANCHE: ​Caso Mancini, Mangialardi: «Molte ragioni per interrompere il contratto tra la Regione Marche e l'ex Ct della nazionale»

Il fantasma Mourinho

Scandagliando i giornali stranieri si farebbe sempre più insistente come eventuale successore, qualora il progetto-Mancini naufragasse, il nome dello Special One Josè Mourinho.

Il mago di Setubal, che a fine stagione al netto di cataclismi si separerà dalla Roma, è notoriamente nel gradimento della Federcalcio saudita. Un avvicendamento, peraltro, già vissuto ai tempi dell'Inter nell'estate del 2008.