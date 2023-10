Mancini, che brutta partenza sulla panchina dell'Arabia Saudita: ne perde tre su quattro. E un tecnico del Mali lo sbeffeggia

ANCONA Non è partita certamente nel migliore dei modi l'avventura del Ct jesino, ex azzurro, Roberto Mancini sulla panchina dell'Arabia Saudita. Dal suo insediamento fino ad oggi, il Mancio in quattro gare ha totalizzato tre sconfitte (Arabia-Costa Rica 1-3, Arabia-Corea del Sud 0-1 e Arabia-Mali 1-3) e un pareggio (Arabia-Nigeria 2-2). Proprio la sfida con il Mali, giocata a Portimao in Portogallo, si è segnalata anche per un altro episodio (sgradevole) che ha visto protagonista il viceallenatore degli africani.

Il gesto e l'ambiente

Il vice maliano, Hedi Taboubi, è stato espulso dopo aver fatto il gesto dei soldi dapprima all'indirizzo della panchina di Mancini e poi rivolto all'arbitro.

Per il resta nessuna particolare tensione in mezzo al campo. L'arrivo di Bobby Gol, campione d'Europa 2021 dopo la finale di Wembley con l'Italia, non ha risollevato una nazionale che nelle ultime otto partite ha perso sette volte. Numeri inaccettabili per una Federazione che vorrebbe fortemente spingere la propria candidatura per i Mondiali del 2034.