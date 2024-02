CIVITANOVA Il big match che sa anche di Champions. La Lube fa visita a Trento per la quart'ultima fatica di regular season più che altro con l'aspirazione di misurare le proprie capacità al cospetto che dei campioni d'Italia che oltre a essere i capoclassifica eccellono per regolarità avendo perso un solo incontro, a Modena, in tutta la stagione di Superlega. Match che la Lube, come in gara cinque della finale scudetto dello scorso anno, giocherà senza l'infortunato Zaytsev. Coppia di ricezione e attacco da posto quattro che sarà quindi formata dai giovani NIkolov e Bottolo che si dovranno aspettare una partita di sofferenza non solo in ricezione ma anche in attacco. La squadra di Soli fa della correlazione muro e difesa, aiutata dalla battuta, il proprio punto di forza.

Per la squadra di Blengini il match odierno arriva dopo la vittoria di domenica a Taranto ed il conseguente viaggio da Sud a Nord Italia con i padroni di casa che potranno essere avvantaggiati anche dal giorno in più di riposo di cui hanno goduto, dal momento che hanno giocato sabato. Match tutto da vivere e vedere che sarà trasmesso su RaiSport e in diretta su Radio Arancia dalle 20,30. «Vogliamo rendere la vita difficile alla capolista e riscattarci dopo la gara di andata - ha detto Mattia Bottolo - una volta in campo potrei anche avere un po' di magone ripensando alla finale scudetto persa a Trento, ma guarderò avanti e setterò il focus sul nostro gioco. Sarà una bella sfida, la Lube ora è più amalgamata grazie al lavoro in palestra e al legame che si sta cementando tra noi giocatori. I punti di forza di Trento? Si parla di una rivale completa e solida, non mi fossilizzerei su un singolo aspetto, semmai mi concentrerei sulla cura necessaria dei dettagli per affrontare l’Itas. Sarà essenziale al fine di costruirci delle possibilità ». La squadra che in campionato ha ottenuto s17 successi in 18 incontri si presente da sè. Zeppa di azzurri: il palleggiatore Sbertoli, i martelli Michieletto e Lavia ed il libero Laurenzano, la squadra di Soli è forte dell'esperienza di Podrascanin e del polacco Kozamernik. Da tenere d'occhio anche l'ex Rycliki. Solo per citare l'ipotetico sestetto titolare.