La finale del City di Guardiola inizia da Ancona: il pullman ufficiale del Manchester si è imbarcato dal porto dorico con direzione Istanbul

ANCONA - La finale del City di Guardiola? Inizia ad Ancona. Non è passato inosservato il pullman del Manchester, colore azzurro cielo con la maxi scritta "City", al gate del porto di Ancona pronto per l'imbarco con destinazione finale (o finale destinazione, fate voi) Istanbul. Sembra la trama di un libro di Don DeLillo: Underworld. Lì si seguiva la traiettoria di una pallina da baseball per raccontare una storia, qui si segue il tragitto di un pullman per completare una favola. Un road to Istanbul ricco di fascino ed emozioni, da oggi, anche un po' marchigiane.

«Guarda, ma quello è il pullman del City»

«Guarda, ma quello è il pullman del City?». Il pullman ufficiale degli Sky Blues, ovviamente vuoto, con il solo autista, era stato avvistato ad Ancona Nord poco prima di pranzo. È arrivato direttamente dall'Inghilterra e, dopo l'attracco a Igoumenitsa-Patrasso (che dovrebbe avvenire domani nel primo pomeriggio visto che l'imbarco è avvenuto poco fa, intorno alle 18.30) percorrerà altri 690 Km per raggiungere la capitale turca. Un percorso autonomo per farsi trovare poi pronto all'appuntamento con la storia. Ad attenderlo ci saranno Haaland, De Bruyne e soci (o la dirigenza del City), che arriveranno in settimana con un comodo volo da Manchester, con ultima destinazione l'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul dove, sabato 10 giugno 2023, si giocherà la finalissima di Champions League contro l'Inter.