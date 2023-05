Champions, all'Inter euroderby di andata. Milan piegato 2-0: martedì 16 maggio il ritorno

All'Inter il primo round nell'Euroderby di Champions League. I nerazzurri liquidano 2-0 il Milan nella semifinale di andata mettendo una serie ipoteca sulla finale di Istanbul. Decidono le reti di Dzeko e Mkhitaryan nei primi 11 minuti. "Dispiace, volevamo un'altra prestazione e un altro risultato. Dobbiamo crederci al ritorno", ha commentato il mister rossonero Stefano Pioli. Quello nerazzurro Simone Inzaghi rammaricato invece per non aver fatto più gol. Si torna in campo martedì prossimo, sempre a San Siro. E stasera le semifinali di andata di Europa e Conference League: la Juventus ospita il Siviglia, la Roma riceve il Bayer Leverkusen. Gara casalinga anche per la Fiorentina che affronta il Basilea.