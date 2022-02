La Lube rimonta in Siberia e batte 3-1 il Lokomotiv Novosibirsk: qualificazione ipotecata

NOVOSIBIRSK Bel pranzo servito per la Lube dopo il lungo viaggio in Siberia. I campioni d’Italia hanno infatti vinto 3-1 a Novosibirsk nella quinta e penultima giornata della Pool C della fase a gironi di Champions League. La squadra di Blengini, dopo aver perso il primo set per 25-21, si sono rifatti ampiamente vincendo i successivi tre per 25-23, 25-22 e 25-20 e allungando a quota 14 punti in classifica. Di fatto la Lube ha quattro punti di distacco sui polacchi del Kedzierzyn-Kozle, prossimi avversari nell’ultimo turno della fase a gironi ma con un’altra partita ancora da giocare: con cinque vittorie in cinque partite è già ipotecato il passaggio della Lube al turno ad eliminazione diretta, dove accederanno le prime classificate dei cinque gironi e le migliori tre seconde.

