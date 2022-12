CIVITANOVA «Da Tours, esattamente un mese fa, è partita la nostra rimonta. Dalla sconfitta di Cisterna è uscita un’altra Lube e domani, alle 19, abbiamo la possibilità di blindare il passaggio al turno successivo di Champions. Venite all’Eurosuole Forum perché solo insieme potremo arrivare a conquistare nuovi traguardi». Il direttore generale di Lube volley, Beppe Cormio, usa i social, con lo stesso invito che esce sia sul proprio profilo social che su quello ufficiale della società, per inviare un ulteriore appello agli appassionati della Cucine Lube affinché si presentino numerosi e calorosi a sostenere i campioni d’Italia che da domani sera inizieranno un delicatissimo trittico casalingo di partite. Si inizia con i francesi, come ricorda Cormio, per quanto riguarda la Coppa dei campioni. La partita inizierà alle 19 ed il match contro la squadra del Tours rappresenta la classica partita da vincere per non complicarsi il cammino.



L’accesso



L’accesso ai quarti da quest’anno sarà permesso alle prime di ogni raggruppamento, mentre le seconde e la migliore terza affronteranno un turno preliminare. I biancorossi hanno vinto le prime tre gare della Pool C prendendosi la vetta solitaria. I primi due successi sono arrivati con due rimonte, sia in casa da 0-2 a 3-2 con il Benfica, sia in Francia rimontando un parziale di svantaggio fino a imporsi in quattro set proprio contro i padroni di casa del Tours. Diverso l’andamento del blitz in Belgio. Alla Tomabel Hall di Roeselare contro lo Knack, i biancorossi sono partiti forte dominando il primo set, hanno subito il ritorno dei padroni di casa nel secondo e hanno reagito imponendosi al fotofinish sia nel terzo sia nel quarto parziale.

L’attenzione si sposterà poi sul doppio confronto di Superlega con due formazioni, Taranto in arrivo domenica e Siena, che verrà ospitata il 21, assolutamente assetate di punti che per l’occasione si saranno rifatte anche il trucco ricorrendo al mercato invernale di riparazione. Addirittura per rinforzare i toscani, che dopo l’esonero di coach Montagnani hanno vinto per 3-1 contro Monza, si parla dell’ex capitano della Cucine Lube, Osmany Juantorena, impegnato in Cina nei playoff per il titolo con la maglia dello Shanghai. Che sia solo fantavolley?



Nikolov oggi all’Università



Alle 11.40 nella sede del Rettorato dell’Università di Macerata, in via Crescimbeni, ci sarà una conferenza stampa per presentare il neo iscritto Alex Nikolov. A raccontare come è nata questa idea e come verrà sviluppata, per permettere ad un atleta di poter frequentare anche i corsi di studio, interverranno il magnifico rettore dell’Università di Macerata: John McCourt, il direttore generale di Lube Volley, Beppe Cormio e il direttore generale dell’Università di Macerata, Mauro Giustozzi. L’evento sarà trasmesso in diretta sui social e su Arancia Tv con dei collegamenti live, in diretta, anche su Radio Arancia.