TARANTO Partita che gli arbitri rischiano di rovinare per alcune decisioni che nel primo set lasciano con l'amaro in bocca la Cucine Lube e nella fase calda del quarto set, dopo cinque set ball annullati dai cucinieri ai padroni di casa, mandano su tutte le furie i padroni di casa per un fallo di accompagnata fischiato a Lanza. Battaglia vinta dalla squadra di Blengini che conquista tre punti d'oro ai fini della classifica, è ora ad un punto dalla terza piazza occupata da Piacenza, con due vittorie in più rispetto agli emiliani.Priva di Zaytsev, che purtroppo per la Lube ne avrà ancora per diverse settimane, la compagine marchigiana ha accettato di calarsi nella battaglia senza perdere di vista l'obbiettivo della conquista dei tre punti. Tra i cucinieri a corrente alternata, con troppi alti e bassi, Lagumdzija buona la tenuta dei due giovani schiacciatori: Bottolo e NIkolov che si sono ben calati nella parte cosiccome il duo Anzani e Chinenyeze ed il solito, generoso, Balaso. Padroni di casa trascinati da Sala e Gutierrez, ben orchestrati da un ispirato Trinidad.

Il match

Al via è lotta punto a punto con Gutierrez e Sala che approcciano il match in maniera molto positiva ed i due palleggiatori che giocano in maniera pressochè speculare. La coppia arbitrale dimostra di non essere in serata quando non vede un serie di tocchi dei giocatori di casa che chiudono il punto dopo ben oltre i tre tocchi regolari. Break che è decisivo sul punto a punto. Secondo set con la Lube che rompe l'equilibrio e gradatamente riesce a far ruotare l'esito del parziale dalla propria metà campo. Nel terzo atto si vede una Lube determinata (4-8 e 7-12). Sul 16-21 entra Yant per Bottolo. I biancorossi amministrano il vantaggio e si procurano con il cubano 5 palle set (19-24) e chiudono 22-25. Nel quarto le due squadre restano a contatto fino al 20-20. Sul possibile punto del 24-22, l’arbitro scova una doppia della Gioiella Prisma (23-23) e Gargiulo riceve un giallo. Lanza si riscatta (24-23), Nikolov rimedia (24-24). Nel finale entra Larizza. Dopo altre quattro palle set annullate ai padroni di casa, la Lube centra il sorpasso con l’attacco out di Lanza e chiude al primo match ball con Nikolov (28-30)



Il tabellino

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Gargiulo 11, Alletti ne, Luzzi (L) ne, Rizzo (L), De Haro 6, Ekstrand ne, Lanza 18, Jendryk 6, Sala 12, Russell 1, Bonacchi ne, Gutierrez 15, Paglialunga ne, Raffaelli ne. All. Travica

LUBE CIVITANOVA: Chinenyeze 12, De Cecco 3, Lagumdzija 16, Nikolov 15, Diamantini, Bisotto, Motzo, Balaso (L), Anzani 5, Larizza, Thelle 1, Bottolo 16, Yant 1, Cremoni (L) ne. All. Blengini.

ARBITRI: Caretti e Verrascina

PARZIALI 25-23, 22-25, 22-25, 28-30

NOTE: Taranto: battute sbagliate 18, ace 7, muri 9, attacco 47%, ricezione 54% (37% perfette). Civitanova: battute sbagliate 20, ace 6, muri 9, attacco 53%, ricezione 52% (31% perfette). Spettatori: 1.200. MVP: Nikolov.