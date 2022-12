Lube, chapeau: 3-0 ai francesi del Tours e quarti di finale ipotecati

LUBE CIVITANOVA - TOURS VB 3-0

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Gabi, Sottile n.e., D’Amico, Balaso (l), Zaytsev 19, Chinenyeze 7, Nikolov 10, Diamantini n.e., Gottardo, Ambrose (l) n.e., De Cecco 1, Anzani 3, Bottolo 2, Yant 10. All. Blengini.

TOURS VB: De Barros 1, Derouillon 2, Leandro 4, Palonsky 8, Chauvin n.e., Bruckert n.e., Aboubacar 11, Teryomenko 1, Diez (l), LeGoff n.e., Coric 3, Monteiro, Klaimon n.e., Parkinson 5. All. Fronckowiak.

ARBITRI: Ivanov (Bul); Burkiewicz (Pol).

PARZIALI: 25-23 (26’); 25-13 (21’); 25-17 (24’). NOTE: Spettatori: 1467, incasso: 16.368,57 Euro. Cucine Lube: 12 b.s., 4 aces, 6 m.v., 56% in ricezione (36% perfette); 58% in attacco. Tours: 16 battute sbagliate, 3 aces, 1 muri vincenti, 52% in ricezione (30% perfette); 40% in attacco. Votato miglior giocatore: Zaytsev.

CIVITANOVA - Appena un'ora e 11 minuti di gioco per mettere il punto su una partita combattuta, forse, solo nel primo parziale. La Cucine Lube ha battuto 3-0 i francesi Tours: quarta vittoria di fila, primato in classifica e passaggio ai quarti di finale di Champions in cassaforte. Sugli scudi Zaytsev