Lube, martedì da campioni in Portogallo: stasera contro il Benfica per ottenere il pass per i quarti di finale (e mettersi alle spalle le sconfitte contro Milano e Modena)

CIVITANOVA I campioni d'Italia della Cucine Lube in campo in Portogallo (ore 21) contro Lisbona per la Champions di volley. Una snodo importante dopo la sconfitta subita contro Milano, costata l'eliminazione dalla Coppa Italia, e in campionato a Modena. In Portogallo c'è già la possibilità di vincere la Pool e staccare in anticipo il pass per i quarti di finale mantenendo l'imbattibilità stagionale in Europa.

Cercasi riscossa

A Lisbona coach Blengini avrà a disposizione tutti gli effettivi e senza limite al numero di stranieri. In Champions League i biancorossi hanno fin qui vinto le quattro gare fin qui disputate nel Girone C prendendosi la vetta solitaria. I primi due successi sono arrivati ​​con due rimonte, sia in casa da 0-2 a 3-2 con il Benfica, sia in Francia recuperando un parziale di svantaggio fino a imporsi in quattro set contro i padroni di casa del Tours. Nel match di andata il Benfica di Marcel Matz aveva provato a giocare un brutto scherzo alla Lube vincendo i primi due set all'Eurosuole Forum ma venendo poi rimontati fino a perdere al tie break. Si qualificano ai quarti di finale le prime di ogni raggruppamento, mentre le seconde e la migliore terza affronteranno un turno preliminare per raggiungere i Quarti.