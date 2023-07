FABRIANO La Ristopro sceglie Federico Grandi come nuovo allenatore. Sulla panchina dei cartai nella stagione 2023/24 siederà il tecnico emiliano, classe ’86, reduce dall’esperienza biennale all’Andrea Costa Imola e in precedenza da otto stagioni alla Sinermatic Ozzano, con la quale ha scalato varie categorie, portandola dalla C Regionale alla Serie B dopo 255 partite.



Il profilo



«Un allenatore giovane, preparato, che ha dimostrato nella sua carriera di saper migliorare i singoli all’interno del collettivo. Il suo profilo rispecchia i canoni che cercavamo, per quella che è la nostra realtà: spirito di squadra, entusiasmo, disponibilità e consapevolezza della piazza» ha detto di lui il direttore sportivo fabrianese Simone Lupacchini. Fissato il tassello del coach, la Ristopro inizia a scandagliare il mercato. Grandi potrà in primis contare su Nicolas Stanic in regia. «Ripartiamo con nuove sfide ed obiettivi, ma con le stesse cose di sempre: tanto lavoro e sacrificio quotidiano», ha scritto sui social il 39enne argentino, primo volto ufficiale della nuova stagione che rispetterà il contratto pluriennale stipulato a giugno 2022. Per Stanic la stagione appena conclusa è stata la più prolifica in attacco della sua carriera in B: nelle 38 partite ufficiali, 15.6 punti, 6.3 assist in 34’ di impiego medio. Fra le ulteriori possibili conferme ci sono quelle di altri due cardini quali Simone Centanni e Patrizio Verri. Il cannoniere anconetano del 1991 appare il più vicino alla permanenza, ma sembrano esserci concrete chance anche per Verri, nonostante su di lui la società dovrà ragionare in chiave recupero dall’infortunio: l’ala emiliana classe ‘88 si è sottoposta a metà aprile all’operazione al legamento crociato del ginocchio e dovrebbe tornare in campo a novembre. Se il trio Stanic-Centanni-Verri resterà in biancoblù, è probabile che il giocatore straniero, tesserabile in B dal 2023/24 se in possesso di passaporto comunitario, vada a ricoprire uno dei ruoli sotto canestro. Tanto più perché le voci di mercato spingono lontano dalla Ristopro capitan Francesco Papa, in predicato di accettare l’offerta recapitata dall’ambiziosa Faenza. Si è già congedato sui social invece Daniele Aniello, nuovo coach di Chieti.

«Felice per Janus»

«Ci sono avventure che ti rimangono nel cuore. I momenti che restano scolpiti nella memoria della vita di uno sportivo di qualsiasi livello sono pochi e tantissimi di questi per me sono legati a Fabriano. Sono felice che la Janus possa giocare in B Nazionale e non posso che ringraziare la società, ed in particolare il presidente Mario Di Salvo, per avermi offerto, la scorsa estate, per la seconda volta la possibilità di essere al timone di questa grande famiglia. Un’occasione che, dopo questa splendida stagione, mi permette ora di affrontare nuove e stimolanti sfide. Ci tengo inoltre a ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine nei momenti più duri, i giocatori e tutti i tifosi, il vero sesto uomo e forse anche il settimo».



I gironi



Il coach di Grottammare ritroverà Fabriano da avversario, se nella composizione dei due gironi, che sarà ufficializzata dal Comitato Federale venerdì 14, le marchigiane saranno inserite nello stesso raggruppamento delle abruzzesi. Giovedì 3 agosto i calendari.