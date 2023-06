FABRIANO La Ristopro anticipa la campagna abbonamenti e nei prossimi otto giorni scioglierà il dubbio sulla partecipazione alla B1 2023/24. La società del presidente Mario Di Salvo ha diffuso una nota, nella quale viene annunciata la prenotazione immediata delle tessere per la prossima stagione al fine di valutare la risposta del pubblico e di conseguenza avere un sostegno economico tangibile per sopperire alla mancanza di altre sponsorizzazioni importanti nell’allestimento del budget necessario. “Solo insieme possiamo” è lo slogan scelto per sensibilizzare la tifoseria.



L’appello



«Abbiamo riscontrato interessamenti e aperture di attuali e potenziali sponsor, ma non abbastanza per avere la tranquillità di iscriversi al campionato – si legge nel comunicato societario – Chiediamo ai tifosi una mobilitazione, che dimostri una volta per tutte come sia impossibile pensare Fabriano senza il grande basket. Fino a giovedì 22 sarà aperta una campagna abbonamenti anticipata che consentirà ai nostri abbonati di confermare il loro posto e agli altri tifosi di assicurarsi il loro al PalaChemiba. Siamo coscienti di chiedere un enorme sforzo ai nostri supporter, di fiducia ed economico, ma vi assicuriamo che è l’unico modo per proseguire questo sogno insieme. Ci sarà anche un abbonamento business dedicato alle aziende (500 euro, ndr) che non hanno interessi di visibilità pubblicitaria ma che vogliono ugualmente sostenere il basket cittadino».



I prezzi



Questi i prezzi degli abbonamenti: tribuna centrale 280 euro e tribune laterali 215 euro, con riduzione rispettivamente a 215 euro e a 175 euro per i ragazzi dai 6 ai 14 anni, mentre gli under 6 entreranno gratuitamente con un genitore condividendo il posto. Entro il 22 giugno i tifosi dovranno versare 50 euro per la prenotazione dell’abbonamento, mentre il saldo verrà richiesto prima del via del campionato. La caparra verrà rimborsata qualora non si verifichino i presupposti per la partecipazione alla B1. La Ristopro si pone l’obiettivo di raggiungere i 600 abbonamenti, che garantirebbero un sostegno di circa 140mila euro a copertura di una fetta, stimabile in circa il 30%, del budget. Le prenotazioni sono effettuabili tramite mail all’indirizzo info@janusbasketfabriano.it indicando nome, cognome, telefono e tipologia di abbonamento. La caparra sarà versabile presso Salari Assicurazioni, oppure tramite bonifico. Nella cena di lunedì sera, fra tifosi, società e squadra, la proprietà Ristopro, nelle persone di Mario Di Salvo e suo padre Antonio, aveva anticipato i contenuti del comunicato. «Qualcosa si è mosso a livello di sponsorizzazioni, ma non abbastanza. Si rischia di lasciar svanire l’importanza dei risultati conseguiti e di non poter andare avanti con questo team vincente e con questi uomini, il cui spirito ha caratterizzato tante imprese di questa stagione».



L’attesa



Molti di loro sono in un limbo di attesa, perché vorrebbero continuare a far parte del meraviglioso mondo del basket fabrianese, si sentono parte di noi, della nostra città e questi sono elementi determinanti per ottenere risultati. Se ciascuno di voi farà un sacrificio economico, credo che possiamo dare seguito a quello che abbiamo vissuto in quest’anno indimenticabile. Noi, come Ristopro, continueremo ad esserci, ma non da soli». Ieri mattina la squadra di coach Aniello è stata ricevuta presso la sala consiliare del Palazzo del Podestà dal sindaco Daniela Ghergo, come omaggio alla grande cavalcata conclusa solo in gara 5 di finale a Roma.