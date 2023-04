MAROTTA A Villa Valentina nasce lo spazio di ascolto psicologico “LaParolaCrea”. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale di Mondolfo, avrà come testimonial Davide Mazzanti, il ct di origni marottesi e allenatore della nazionale femminile di volley.



Gestire la rabbia



«Un progetto di grande valore sociale con il quale vogliamo sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del benessere psicologico», ha dichiarato il sindaco Nicola Barbieri. Stress, ansie, paure, rabbia e dolore. Tante le emozioni e le sensazioni che in un determinato momento le persone, adulti e adolescenti, possono vivere ma che possono essere gestite e gestibili. «Ci possono essere fasi di ansia e di emotività particolari che non mostrano sintomi visibili, tuttavia vogliamo creare con questo progetto un’opportunità per dare un aiuto, un sostegno concreto, nel rispetto della privacy e delle riservatezza che queste tematiche richiedono», ha aggiunto Even Mattioli, consigliere comunale con delega alla Cultura.

La psicologa Silvia Lippera



Il Comune si avvarà del contributo e della collaborazione della psicologa Silvia Lippera. Alice Andreoni, assessore ai Servizi Sociali, ha sottolineato che «nel corso degli ultimi anni e soprattutto dopo il periodo della pandemia, si è registrato un incremento nel numero delle dipendenze e delle difficoltà relazionali. Per questo motivo abbiamo pensato a uno spazio di ascolto in cui chiunque ha bisogno può aprirsi e trovare professionisti in grado di affrontare le varie problematiche che possono presentarsi».

Il ct Mazzanti interverrà il 27 aprile alle 21 alla sala della Croce Rossa in viale Europa a Marotta, con una serata dedicata al tema “Il benessere psicologico”. Lo sportello sarà allestito in uno spazio curato appositamente a Villa Valentina, in viale Carducci a Marotta. Sarà gratuito e su prenotazione. Per fissare l’appuntamento si potrà telefonare al 338-6750743 nei seguenti giorni: lunedì (dalle 17 alle 18,30), mercoledì (dalle 17 alle 18) e il venerdì (dalle 17 alle 18). Oppure tramite email a laparolacrea@comune.mondolfo.pu.it.



Gli esperti