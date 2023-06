PESARO Ci vorrà ancora qualche giorno per conoscere il nome dell’allenatore che guiderà la Carpegna Prosciutto nella prossima stagione, visto che in società si stanno facendo le relative valutazioni per poter cercare di prendere il miglior coach possibile in merito al budget che si avrà a disposizione nella stagione 2023-2024.



I nomi



Tra i nomi che circolano, quello di Massimiliano Menetti ex Reggiana è sempre tra i primi della lista, mentre per Davide Moretti e Leonardo Totè l’uscita dai contratti è fissata per fine mese, quindi c’è tutto il tempo per poter parlare con entrambi i giocatori e decidere poi il futuro. Fino a questo momento a farla da padrone sono stati i movimenti di mercato riguardanti dirigenti e appunto allenatori. Al momento sono cinque le squadre che nella prossima stagione avranno un coach nuovo in panchina, vale a dire Trento che ha ingaggiato Paolo Galbiati nella scorsa stagione vice a Varese. Brindisi che ha scelto la soluzione interna affidandosi a Fabio Corbani, promosso a capo allenatore dopo l’esperienza come vice nella passata stagione. Treviso che ha firmato un triennale con coach Francesco Vitucci, Reggio Emilia e appunto la Vuelle. Ma il numero potrebbe ulteriormente allargarsi se Napoli e Varese non continueranno con i due allenatori che hanno diretto le rispettive squadre in questa annata, vale a dire coach Cesare Pancotto per la GeVi e Matt Brase per Varese, ma non è da escludere che nelle suddette squadre possa rientrare anche la Virtus Bologna ora impegnata a giocarsi le finali scudetto. Le altre invece e precisamente Milano, Tortona Sassari, Brescia, Scafati e Venezia saranno guidate dagli stessi allenatori che hanno chiuso il campionato 2022-2023. Poi chiaramente bisognerà vedere chi tra Pistoia, Torino, Cremona e Forlì centrerà la promozione in A e anche in questo caso potrebbero esserci novità per quanto riguarda le panchine.



Le altre



Intanto ieri Treviso ha esercitato l’opzione di uscita prevista dai contratti di Adrian Banks e Paulius Sorokas, mentre il Banco di Sardegna Sassari ha ufficializzato l’accordo biennale con l’ex playmaker della Tezenis Verona Alessandro Cappelletti. Michael Arcieri è stato ufficializzato da Trieste come nuovo general manager. Anche l’ex Vuelle Andrea Gracis ha deciso di scendere in A2 diventando il nuovo direttore sportivo di Udine. Varese invece dovrebbe accordarsi con il playmaker statunitense Vincent Shahid, che è stato il miglior realizzato del campionato islandese e che prenderà il posto di Colbey Ross.



Le finali



Nel frattempo questa sera si torna nuovamente in campo sia in A che in A2. A Bologna infatti andrà in scena gara quattro di finale scudetto (ore 20.30 diretta on line Eleven Sports, in chiaro su Nove e su Eurosport 2 per chi ha il pacchetto Sky) con la serie al momento sul due a uno in favore di Milano. A Forlì invece alle 20.45 si gioca gara due di finale per la promozione in A e qui la serie vede avanti Cremona per uno a zero, grazie a due triple consecutive dell’ex Vuelle Trevor Lacey nel finale di gara, che hanno permesso alla formazione di coach Demis Cavina di conquistare la prima vittoria della serie.