PESARO «Dopo accurate riflessioni e valutazioni, non potendo il Club allo stato attuale accogliere le aspettative di coach Jasmin Repesa in relazione alla prossima stagione agonistica, la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica la decisione condivisa di non proseguire il rapporto con l’allenatore. La società lo ringrazia per il lavoro svolto, l’impegno profuso e i risultati conseguiti, augurandogli le migliori fortune per il futuro». Questo il comunicato diramato ieri dalla Vuelle, che sancisce la fine del rapporto con il coach croato.



Il saluto



Repesa nel pomeriggio ci ha fatto pervenire via whatsapp il suo ringraziamento. «Cara mia Pesaro, mi aspettavo con i risultati ottenuti e prima di tutto con l’entusiasmo ricreato in città, di poter continuare a sviluppare il nostro progetto, chiedendo un piccolo sforzo da parte di tutti noi per poter fare un ulteriore passo avanti. Purtroppo però non ci sono i presupposti necessari. Comunque ringrazio di cuore i giocatori, lo staff tecnico e medico, i dirigenti, i consorziati, la famiglia Beretta, i giornalisti e i tifosi per la collaborazione. Ringrazio tutti i pesaresi perché ci siamo sempre sentiti bene vivendo a Pesaro. Un abbraccio forte a tutti e in bocca al lupo. Jasmin Repesa».



Il futuro



Adesso in casa biancorossa si guarda avanti e chi potrà essere il nuovo allenatore. I nomi che vengono accostati alla società guidata dal presidente Ario Costa sono sempre quelli usciti negli ultimi giorni, vale a dire Nicola Brienza (coach di Pistoia), Maurizio Buscaglia (ex Gevi Napoli), ma non sarebbe da escludere nemmeno il nome di Alessandro Ramagli (ex Verona), nonostante da Reggio Emilia giunge voce che nelle ultime ore le quotazioni per guidare la panchina della Carpegna Prosciutto da parte di coach Massimiliano Menetti paiono essere in forte ascesa, mentre ad oggi non ci sarebbe stato nessuno tipo di contatto con coach Romeo Sacchetti. Una volta definita la guida tecnica si potrà passare alla squadra. E si inizierà sapendo di avere già sotto contratto tre italiani di buon livello, che sono Matteo Tambone, Riccardo Visconti e Valerio Mazzola. E non è escluso che anche Leonardo Totè e Davide Moretti - con quest’ultimo che senza più coach Repesa in panchina potrebbe anche decidere di rimanere - possano andare anche loro ad alzare ulteriormente la qualità nel reparto italiani. Con molta probabilità dovrà invece essere riallestito tutto il pacchetto dei giocatori stranieri, visto che tutti avevano contratto annuale e tra questi o per uno motivo o per l’altro quasi nessuno è riuscito ad avere continuità di rendimento alternando ottime partite ad altre meno. Un discorso non riguarda chiaramente l’ala greca Vasilis Charalampopoulos, tra i più continui della Carpegna Prosciutto nell’ultimo campionato, dando una grossa mano su entrambi i lati del campo e che a tutti piacerebbe riconfermare dopo la bella stagione disputata. Ma non sarà facile, visto che sicuramente il giocatore avrà mercato dopo essersi rilanciato ampiamente in questa stagione.



Il mercato



Intanto ieri Brindisi ha ufficializzato il nuovo allenatore che è Fabio Corbani che nella passata stagione ricopriva il ruolo di assistente allenatore. Venezia invece ha ufficializzato il rinnovo con l’ala Jeff Brooks, mentre Tortona secondo Basketnews potrebbe avere messo le mani anche sullo statunitense Chris Dowe in questa annata a Sassari. Nel frattempo coach Simone Pianigiani dopo quasi tre anni di lontananza dalla panchina ha firmato un contratto triennale con l’Olimpia Lubiana. Infine stasera si torna in campo sia in A che in A2. A Bologna alle 20.30 andrà in scena gara 3 di finale scudetto tra la Virtus Segafredo e l’EA7 Emporio Armani Milano (diretta on line su Eleven Sports, in chiaro su Nove e su Eurosport 2 per coloro che hanno il pacchetto Sky) che al momento conduce la serie per 2-0. In A2 a Forlì l’Unieuro è impegnata in gara 1 di finale per salire in A alle 20.45 contro la Vanoli Cremona (diretta su LNP Pass e sul canale 814 di MS Channel). Pistoia, avanti 2-0 su Torino, domani sera cerchrà invece l’affondo decisivo, mentre Torino punta a sfruttare i due match casalignhi per impattare la serie.