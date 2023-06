PESARO - La Carpegna Prosciutto attende di conoscere la risposta della famiglia Beretta, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, per poter iniziare a pensare alla questione allenatore dopo l’uscita dal contratto di coach Jasmin Repesa. Allenatori disponibili in giro e di buon livello c’è ne sono tanti in questo momento. Tra questi ci sono chiaramente quelli abituati ad avere squadre per poter puntare a vincere qualcosa e quelli bravi a ottenere risultati anche senza avere budget astronomici a disposizione. Crediamo che la Vuelle sia più propensa a guardare la seconda tipologia di allenatori.



La base



Comunque a prescindere da chi arriverà a sostituire Repesa, rispetto ad altre stagioni potrà avere già un piccolo vantaggio, che è quello di poter avere già sotto contratto tre italiani di buon livello, che sono Matteo Tambone, Riccardo Visconti e Valerio Mazzola. Ma alla fine non è escluso che anche Leonardo Totè e Davide Moretti - con quest’ultimo che senza più coach Repesa in panchina potrebbe anche decidere di rimanere - possano andare anche loro ad alzare ulteriormente la qualità nel reparto italiani, visto che stiamo parlando di altri due ragazzi di buon livello che si andrebbero ad aggiungere ai tre suddetti. Del resto non è un caso che quello che ha portato a termine la stagione 2022-23, sia fino a questo momento il gruppo italiano più forte mai visto in maglia Vuelle dalla stagione 2012-2013.



Le convocazioni



Intanto nei giorni scorsi coach Alessandro Magro ha diramato le convocazioni per la Nazionale Under 20 in vista del raduno in programma dal 12 al 22 giugno a Calalzo di Cadore per iniziare a preparare l’Europeo di categoria. Tra i convocati ci sono Umberto Stazzonelli e Octavio Maretto dell’Under 19 della Carpegna Prosciutto Papalini, con quest’ultimo che in questa annata ha vestito anche la maglia del Loreto con cui ha vinto il campionato.

Tutto questo dimostra ancora una volta il buon lavoro svolto dal settore giovanile della Vuelle, ma tra i convocati c’è anche il marchigiano Nicola Berdini in forza alla Pallacanestro Cantù, mentre tra i giocatori a disposizione troviamo Gabriele Tarallo anche lui del settore giovanile di Cantù, che ha giocato e vinto la Ibsa Next Gen Cup con l’Under 19 pesarese allenata da Giovanni Luminati. Infine dopo Milano, anche la Virtus Bologna che con un grande Daniel Hackett ha espugnato Tortona, si è qualificata per la finale scudetto. Per quanto riguarda le curiosità la Carpegna Prosciutto è stata l’unica formazione ad ottenere una vittoria contro una delle due finaliste in questi playoff (gara tre contro Milano), a conferma dell’ottima stagione giocata dal gruppo biancorosso.



Finali playoff

Infine la Lega ha diramato date e orari delle finali. Si parte venerdì 9 giugno alle 20.30 al Mediolanum Forum, dove si torna l’11 alle 18. A Bologna gara 3 è in programma mercoledì 14 alle 20.30 e gara 4 venerdì 16 alle 20.30. L’eventuale gara 5 a Milano il 19 giugno alle 20.30, mentre il sesto match sarebbe a Bologna il 21 sempre alle 20.30. L’eventuale gara 7 si giocherebbe il 23 sempre a Milano alle 20.30.